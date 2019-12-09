بالصور.. حجز 4 قناطير من اللحوم الفاسدة ببلعباس

تمكنت عناصر أمن ولاية سيدي بلعباس من حجز ما يناهز 400 كلغ من اللحوم البيضاء كانت موجهة للتسويق بعاصمة الولاية.

وتعود القضية إلى إستغلال فرقة شرطة العمران وحماية البيئة لمعلومات تفيد بوجود شخص يقوم بنقل لحوم من مختلف الأنواع لغرض المتاجرة فيها مع إنعدام شروط الحفظ، والنظافة، حسب بيان للمديرية الولائية لأمن الوطني.

ليتم وضع خطة محكمة لتوقيف الشخص المعني، حيث تم ذلك على مستوى حي المدينة المنورة أين ضبطت شاحنة صغيرة.

حيث كانت الشاحنة معبأة بكمية من اللحوم البيضاء فاق وزنها 236 كلغ إضافة إلى 162 كلغ من الشحوم، وتبين أنّها غير مجهزة بجهاز تبريد وتفتقر لشروط الحفظ والنقل.

كما تبين بعد مراقبة هذه اللحوم من طرف الطبيب البيطري أنّ 188 كلغ من هذه اللحوم فاسدة وغير صالحة للإستهلاك،حيث تم إتلافها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

في حين تم نقل اللحوم البيضاء الصالحة للإستهلاك والتي قدر وزنها بـ210 كلغ إلى دار النعمة.

كما تم إنجاز ملف قضائي ضد المتورط في هذه القضية.