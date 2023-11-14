بالصور: حجز 597 قطعة أثرية بالمسيلة

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية المسيلة من توقيف ثلاثة أشخاص تورطوا في حيازة وعرض قطع أثرية تعود إلى حقبات تاريخية مختلفة للبيع بعد قيامهم بعمليات الحفر والتنقيب عنهابطريقة غير مشروعة.

العملية مكنت من حجز 597 قطعة أثرية متمثلة في 108 قطعة نقدية من معدن البرونز تعود للفترة البيزنطية، 476 قطعة نقدية من معدن الفضة تعود للفترة الموحدية، قطعتين نقديتين من معدن البرونز تعودان للفترة الرومانية، قطعة نقدية إسبانية تعود للقرن الـ 16 م، أما البقية فتتمثل في قطع وأحجار أثرية من فترات زمنية مختلفة.