بالصور ..حجز 6 آلاف قرص مهلوس بميناء الجزائر كانت موجهة للتهريب

حجزت مصالح الجمارك اليوم الخميس، بميناء الجزائر لنقل المسافرين 6000 قرص مهلوس من نوع “أريكا”.

الكمية المحجوزة من الأقراص كانت بحوزة مسافرين حاولوا ترويجها.

