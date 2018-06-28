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بالصور ..حجز 6 آلاف قرص مهلوس بميناء الجزائر كانت موجهة للتهريب

أخبار الجزائر
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بالصور ..حجز 6 آلاف قرص مهلوس بميناء الجزائر كانت موجهة للتهريب
بقلم طارق دريدي

حجزت مصالح الجمارك اليوم الخميس، بميناء الجزائر لنقل المسافرين 6000 قرص مهلوس من نوع “أريكا”.

الكمية المحجوزة من الأقراص كانت بحوزة مسافرين حاولوا ترويجها.


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