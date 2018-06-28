بالصور ..حجز 6 آلاف قرص مهلوس بميناء الجزائر كانت موجهة للتهريب

الكمية المحجوزة من الأقراص كانت بحوزة مسافرين حاولوا ترويجها.
حجزت مصالح الجمارك اليوم الخميس، بميناء الجزائر لنقل المسافرين 6000 قرص مهلوس من نوع "أريكا".
الكمية المحجوزة من الأقراص كانت بحوزة مسافرين حاولوا ترويجها.
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