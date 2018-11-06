بالصور.. حجز 60كلغ من المعدن الأبيض و50 محرك سيارة بميناء الجزائر

أفاد بيان لمصالح الجمارك بميناء العاصمة، أنه تم حجز كمية معتبرة من الحبوب المهلوسةوالمعدن الأبيض، ومحركات السيارات مستعملة، بالإضافة إلى قطع غيار مختلفة.

حيث جاء في البيان الصادر عن ذات المصلحة، اليوم الثلاثاء، أنه تم حجز كذلك المعدن الأبيض، وذلك خلال معالجتها للرحلات القادمة من فرنسا خلال الأسبوع الرابع من شهر أكتوبر.

حيث تم حجز 1508 قرص مهلوس من مختلف (ليريكا 300مغ، بيغالباين زانتيفا 300 مغ، ديازيبام تيفا 10 مغ، بيغالباين بيوغاران 300 مغ، و أرطان 05 مغ).

كم تم حجز وحوالي 60 كلغ من المعدن الأبيض، 9684 قطعة شكولاطة مختلفة الأحجام والأنواع .

إضافة إلى قطع غيار مختلفة لدرجات نارية مفككة، 50 محرك سيارة و قطع غيار مستعملة خاصة بالسيارات، دراجات نارية مفككة، دراجة كهربائية.