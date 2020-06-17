بالصور.. حجز 63 قطعة نقدية أثرية وتماثيل من النحاس بولاية باتنة

أخبار الجزائر
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بالصور.. حجز 63 قطعة نقدية أثرية وتماثيل من النحاس بولاية باتنة
بقلم سعيد حريقة

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية 1 بأمن ولاية باتنة وفي عمليتين منفصلتين، من حجز قطع نقدية أثرية وأواني نحاسية وتماثيل.

وحسب خلية الإتصال، فإنه تم حجز 28 قطعة نقدية ذهبية من العهد العثماني، و26 قطعة نقدية فضية تعود للعهد الاسباني، و 9 قطع أثرية من البرونز تعود للحقبة الرومانية من فترة حكم العائلة القسطنطينية، و أواني نحاسية منها ملعقة وشوكة، إضافة الى حجز 3 تماثيل مصنوعة من النحاس، وخاتم برونز روماني، تعود لفترة حكم السلطان العثماني سليم الثالث.

وأضافت ذات المصادر، أن هذه المحجوزات تمت إثر تنفيذ عمليتين منفصلتين أوقف خلالهما 9 متهمين.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=837300

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