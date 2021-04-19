بالصور.. حجز 89 قنطارا من السكر و124 قنطار سميد بمخزن سري في وهران

تمكنت عناصر من فرقة الدرك الوطني بأرزيو في وهران من حجز كمية معتبرة من المواد الإستهلاكية تتمثل في السكر والسميد.

العملية النوعية لذات العناصر تمت إستغلالا لمعلومات تفيد بتخزين مواد إستهلاكية بإحدى المستودعات بقرية المحقن التابعة لبلدية ارزيو.

وأسفرت عمليات الترقب والمراقبة عن تحديد مكان المخزن السري، أين تم مداهمة المكان وضبط كميات معتبرة من المواد الاستهلاكية.

وكانت المواد الإستهلاكية مخبأة بمستودع بقرية المحقن من أجل المضاربة في أسعارها.

وتمثلت المحجوزات في 89 قنطار من مادة السكر، 124 قنطار من مادة السميد، 300 علبة من مادة السمن النباتي.

بالإضافة إلى 15علبة فانيلا بوزن 04 كلغ، و19 قارورة فانيلا سعة 01 لتر، 30 طبقا كبير الحجم لمادة قلب اللوز، وقدرت القيمة المالية للمحجوزات بـ 350 مليون سنتيم.



