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بالصور.. حجز 9950 دينار تونسي بأم الطبول و5150 دولار بمطار عنابة

أخبار الجزائر
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بالصور.. حجز 9950 دينار تونسي بأم الطبول و5150 دولار بمطار عنابة
بقلم عبد ناصر قلال

تمكنت مصالح الجمارك على مستوى المركز الحدودي أم الطبول، أثناء عملية تفتيش روتينية، من حجز مبلغ من العملة التونسية قدر ب 9950 دينار تونسي.

العملة كانت مخباة تحت المقاعد الخلفية لسيارة تحمل الترقيم التونسي، كما تم حجز كمية من الحلي الفضية قدرت ب 1كغ و 476 غرام كانت مخباة داخل الامتعة لرعية تونسي آخر.

وأحبطت ذات المصالح، عملية تهريب العملة الصعبة من طرف مسافر يحمل جنسية تونسية، كان على متن رحلة متجهة من مطار عنابة إلى اسطنبول

بحوزته مبلغ من العملة الصعبة قدر ب 5150 دولار بحوزة مسافر يحمل الجنسية التونسية.


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