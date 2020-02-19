بالصور.. حديقة التجارب بالحامة تتدعم بميلاد 3 أشبال

أتاحت حديقة الحيوانات الملحقة بحديقة التجارب الحامة بالعاصمة، خلال الأسبوع الجاري، فرصة مشاهدة اللبؤة والأسد مجتمعين مع أشبالهم الثلاثة.

وحسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، عن المدير العام للحديقة، ولد الأشبال الثلاثة، للأسد “مولود”، واللبؤة “إلزا”، شهر نوفمبر الماضي.

وأوضح ذات المتحدث، أن حديقة الحيوانات الملحقة بحديقة التجارب شهدت أواخر السنة الماضية، ميلاد الأشبال الثلاث “2 أنثى وذكر”.

وأشار مدير الحديقة، إلى أن ولادة هذا النوع من السنوريات داخل الأقفاص يعد قليل الحدوث، ودوما يشكل حدثا مميزا بالنسبة لهذا الصنف من الحيوانات.

وتم جمع الأشبال بـ”الأسد الأب” مؤخرا، بعد أن تم اخراجهما من الحضانة رفقة اللبؤة الأم، وقد بلغا نحو الثلاثة أشهر.

ومن جهتها ذكرت الطبيبة البيطرية خوشان، أن الأشبال الثلاث يتواجدون في وضع صحي ممتاز، وأن اللبؤة الأم تقوم حاليا بدورها “الحامي” لهم على أكمل وجه.

مضيفة أن ذات اللبؤة هي أُم الشبلين الذين ولدا السنة الماضية بالحديقة، وقد ماتا لامتناعها عن ارضاعهما أو التقرب منهما.

وذكر ذات المصدر، أن الشبلين المشار اليهما هما ذاتهما الذين تعرضا لعملية سرقة من داخل حديقة الحامة، قبل أن تتمكن مصالح الأمن من استرجاعهما في وقت لاحق.

وبميلاد هذه الأشبال، ارتفع تعداد هذا الصنف من الحيوانات بالحديقة ليصل إلى 7 أشبال.

و بخصوص تسمية الأشبال الجدد، دعت المتحدثة المواطنين والمهتمين إلى زيارة الصفحة الرسمية للحديقة عبر فايسبوك، من أجل اقتراح أسماء لهم.