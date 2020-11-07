بالصور.. حرائق مهولة تحاصر 8 ولايات والحماية المدنية في حالة استنفار قصوى

سجلت بعض الولايات حرائق مهولة منذ مساء أمس الجمعة، وساعدت الرياح على انتشار وتوسع رقعة الحريق.

ومست الحرائق ولايات تيبازة، الشلف، البليدة، وهران، تلمسان، المدية والبويرة.

من جهتها دخلت وحدات الحماية المدنية في حالة استنفار قصوى، من أجل إخماد الحرائق وتفادي إنتشارها للسكان المجاورين العائلات.

كما تلقت ذات الوحدات دعما من قبل الولايات المجاورة، على غرار دعم من العاصمة لاخماد حريق قوراية.

بالإضافة إلى تنقل5 شاحنات للحماية المدنية من ولاية عين تموشنت إلى وهران كدعم من أجل اخماد حرائق وهران.