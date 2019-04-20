بالصور.. حراك كبير لإستعادة مشروع المدينة الجديدة بالمنيعة

تشهد مدينة المنيعة حراك كبير من خلال اجتماعات دورية يقوم بها اعيان واطارات ومنتخبين لاجل استعادة مشروع المدينة الجديدة بالمنيعة.

هذا المشؤروع الذي تم إلغائه بمرسوم رئاسي سابقا.

وشهد حي ولاد فرج اجتماع كبير جمع مختلف شرائح المجتمع لتشكيل لجنة اعيان تقوم بدور مفاوضة السلطة لاجل استرجاع المشروع.

الذي اعتبروه مشروع سيمنح حركية تجارية وسكانية بالجنوب خاصة وانه يسع 10 الاف وحدة سكنية بمعدل 50 الف ساكن.

الى جانب توفير 70 الف منصب شغل دائم بالمؤسسات والادارات التى تتواجد بهذه المدينة الجديدة من جامعة وحدائق وادارات عامة وهو ما سيمكن من حل اغلب تراكمات سنين.

هذا وينتظر ان يتم تشكيل لجنة من اعيان و اطارات الولاية المنتدبة المنيعة من اجل التنقل الى السلطات المسيرة للبلاد من اجل رفع مطلب استعادة مشروع المدينة الجديدة.