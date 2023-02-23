بالصور.. حرق مسجد في إيطاليا

تسبب حريق يوم الاثنين الماضي في إلحاق أضرار جسيمة بمسجد تورتونا التابع للمركز الثقافي الإسلامي في إيطاليا.

وبالفعل، فجر يوم 20 فيفري، تفاجأ المسلمون برؤية وجود رجال إطفاء يحاولون السيطرة على الحريق.

وصُدم المسلمون في هذه المدينة الإيطالية لرؤية ما حدث للمسجد، فعلى الرغم من التدخل السريع لرجال الإطفاء. إلا أن الحريق خلف الكثير من الأضرار. خاصة داخل وخارج مكان العبادة هذا.

وقد بدأ التحقيق من قبل السلطات المعنية، وذلك على وجه الخصوص لتحديد من يقف وراء هذا العمل الإجرامي. الذي ألحق أضرارًا جسيمة بالمسجد المعني.

وبعد السيطرة على هذا الحريق، لاحظ رجال الإطفاء، في المسجد، وجود صليبين مقلوبين عند مدخل المسجد.

وفي تصريحات للصحافة الإيطالية، استنكر رئيس بلدية المدينة بشدة عملية إحراق المسجد. كما أعرب عن دعمه وتضامنه مع مسلمي مدينته الذين تربطه بهم “علاقات ممتازة”.

وقال فيديريكو تشيودي إن مسلمي إيطاليا كانوا من بين أول من أبدوا تضامنهم مع الإيطاليين خلال أزمة وباء كوفيد -19.

علاوة على ذلك، يعتبر المجتمع المسلم في تورتونا أن حرق المسجد لا يمثل بأي حال من الأحوال السكان المسيحيين في المدينة.

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