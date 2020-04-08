بالصور.. حرم وعائلة الفقيد الفريق قايد صالح تتبرع بـ 15 شاحنة بمختلف المواد العذائية لسكان البليدة

تبرعت حرم وعائلة الفقيد الفريق المجاهد أحمد قايد صالح رحمة الله، بـ 15 شاحنة محملة بما يعادل أزيد من 300 طن من المواد الغذائية بمختلف أنواعها كهبة تضامنية لسكان البليدة.

تأتي هذه الهبة من قبل حرم وعائلة الفقيد للتخفيف عن العائلات التي هي تحت الحجر الصحي تفاديا لانتشار فيروس كورونا.

المواد الغدائية تمثلت في :

6 شاحنات ماء، شاحنتين فرينة، شاحنتين سميد، شاحنتين حليب، شاحنتين زيت، وشاحنة مواد غذائية مختلفة.

ومن المرتقب أن تنطلق هذه الهبة مساء اليوم الأربعاء باتجاه البليدة.

هذه الهبة التضامنية تؤكد على خصال الفقيد الذي عرف في حياته بالمبادرات الخيرية و الإنسانية.