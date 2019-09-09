بالصور.. حريق بأحد مكاتب مقر وفاق سطيف

تسببت شرارة كهربائية ليلة أمس الاحد، بعد سقوط كميات معتبرة من الامطار على عاصمة الهضاب بحرق جهاز كمبيوتر داخل مقر الوفاق.

وحسب مصادر “النهار أون لاين” التي اكدت ان الحريق تسبب في ذعر كبير اصاب الحارس المكلف بحراسة بيت الوفاق ليلا بعد اخباره من طرف زميله الذي ناوبه في الفترة الصباحية.

وجد اثار الدخان كثيف على جدران مكتب بيت الوفاق اي هرع بتفقد المكان ليطمئن بعدها زميله في العمل على أن الحريق مس فقط جهاز الكمبيوتر ولم تسجل اي حرائق اخرى.

خاصة وأن المكتب يحتوي على ملفات مهمة حسب نفس المتحدث فيما انتقل إلى مهمة أخرى عبر منصات التواصل الاجتماعي لتطمين الرأي العام السطايفي.

وأثيرت بلبلة على أن حريق مهول ومتعمد الم ببيت الوفاق ومن جهة أخرى اتصلت النهار بالمكلف بالإعلام على مستوى الحماية المدنية لولاية سطيف التي اكدت عدم تسجيل أي حريق او تدخل يستحق الذكر ببيت الوفاق.