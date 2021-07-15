بالصور.. حريق داخل مسكن بحي حميتو الحاج البشير في البيض

خلّف حريق نشب ليلة البارحة بأحد المساكن بالطابق الرابع بعمارات حي حميتو الحاج البشير بولاية البيض في إحداث خسائر مادية كبيرة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فقد تسبب الحريق في تفحم كامل أثاث البيت وتحوله إلى رماد. فيما خلّف أيضا هلعا وسط سكان الحي، ولم يخلف ٱي خسائر بشرية. لتتدخل مصالح الحماية المدنية بالبيض التي تمكنت من إخماده بمساعدة المواطنين. وقامت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا لمعرفة أسباب هذا الحريق