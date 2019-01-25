بالصور.. حريق في سفينة قبرصية بميناء بجاية

شب حريق صبيحة اليوم في جزء من سفينة تحمل علم قبرص بميناء بجاية دون حدوث خسائر مادية او بشرية.

النيران اندلعت حوالي الساعة الرابعة والنصف صباحا في الجناح الذي يضم مدخنة السفينة.

غير انه تم التحكم فيها بسرعة من طرف عناصر الحماية المدنية التي جندت 60 عنضرا لاطفاء الحريق.

وبعد تكسير باب الجناح الذي يضم المدخنة باشر عناصر الحماية المدنية باطفاء الحريق بمساعدة منقذي الميناء.

مما سمح بمنع انتشار اللهب وانقاذ حمولة السفينة التي تضم 6000 طن من الالواح الخشبية كانت قادمة من اسبانيا.

وتواصلت عملية إطفاء الحريق ساعتين من الزمن وتم انهاؤها عقب تأمين كل الموقع المحاذي لرصيف السفينة.