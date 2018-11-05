 بالصور.. حريق في فناء الإقامة الجامعية بغرداية

تسبب اندلاع حريق في حاوية بها أغراض معدة للإتلاف، إلى تدخل مستعجل لمصالح الحماية المدنية فور ورود البلاغ، أين تمت السيطرة على الحريق المحدود.

هذا و تنقلت مصالح الدرك الوطني، إلى موقع الحادث خاصة و أن مديرية الإقامة الجامعية، فتحت تحقيقا معمقا نتيجة الإشتباه بأن الأمر كان بفعل أحد الطلبة المشبوهين.

و كشف مولود أويحي، مدير الخدمات الجامعية، أن الحريق محدود نشب في حاوية بها أغراض معدة للتلف، بفناء بعيد بعشرات الأمتار عن مكان إقامة الطلبة في فناء مخصص لوضع الاغراض المعدة للإتلاف.

في انتظار نتائج التحقيق، مؤكدا أنه سيتخذ كامل الإجراءات الردعية والعقابية بعد تحديد الفاعل.