بالصور.. حريق في مصنع للعصير بالمنطقة الصناعية منعة في باتنة

شب مساء اليوم، حريق بوحدة العصير والمصبرات بالمنطقة الصناعية ببلدية منعة في ولاية باتنة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية للوحدتين الثانويتين بمنعة، أريس في حدود الساعة الخامسة وأربعون دقيقة لاخماد الحريق.

وتمكنت من إخماده نهائيا بمشاركة أعوان الأمن الداخلي وعمال المؤسسة الصناعية ودامت العملية ثلاثة ساعات ونصف بحضور الأمن والدرك الوطنيين.

الحريق خلف احتراق حوالي 25 حاوية وما تحتويه من سدادات القارورات الزجاجية كل حاوية تحتوي على 48000 سدادة معدنية، كانت متواجدة في مخزن المواد الأولية.

والمنتوج النهائي المتمثل في العصير والمصبرات والذي مساحته تقدر بحوالي 600 متر مربع، مع تشوه جدرانه بالدخان وبآثار الحريق.

وتم إنقاذ المصنع بمنع انتشار الحريق وتمدده إلى الأماكن الأخرى منه وحصره في المخزن وإخماده نهائيا.