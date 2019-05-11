بالصور.. حريق مهول بمحول كهربائي بكشيدة في باتنة

شب حريق مهول بمحول كهربائي في المنطقة الصناعية “حي” كشيدة بولاية باتنة، حسبما افاد به بيان مصالح الحماية المدنية لذات الولاية.

وأوضح نفس المصدر، أنه نشب حريق مهول بمحول كهربائي بطاقة 220/60 كيلو فولط وذو استطاعة 120 ميقا فولط أمبير،

ملكا للشركة الوطنية لتسيير شبكة نقل الكهرباء GRTE، وفقا لنفس البيان.

وأضاف ذات اليبان، أن الحريق أدى إلى خسائر مادية تمثلت في إحتراق كلي للمحول الكهربائي، وإنقطاع التيار الكهربائي على

جزء مهم من المنطقة خاصة طريق تازولت وجزء من مدينة تيمقاد، دون تسجيل خسائر بشرية.

وقد تمكنت مصالح الحماية من إخماد الحريق وإنقاذ باقي المحطة، حيث دامت العملية (02 سا و30د) بحضور مدير الشركة والأمن الوطني.

مشيرا ذات البيان، أن السبب الحقيقي في نشوبه هو قيد التحقيق من طرف الجهات المختصة.