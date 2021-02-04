بالصور.. حريق مهول بمصنع إنتاج وتسويق الزرابي في تبسة

شبّ حريق مهول في وحدة إنتاج وتصنيع متخصصة في إنتاج وتسويق الزرابي والأفرشة بمنطقة النشاط والتخزين بطريق عنابة ولاية تبسة.

وتسبب الحريق في تسجيل خسائر مادية معتبرة في المنتوج الموجه للبيع والمواد الأولية.

كما تعرض مقر الوحدة إلى أضرار بليغة بفعل قوة ألسنة اللهب التي اندلعت في حدود الساعة الرابعة صباحا.

من جهتها تدخلت مصالح الحماية المدنية وخصصت 12 شاحنة إطفاء من أجل التحكم في الحريق.

كما تدخلت مصالح سونلغاز التي عملت على قطع الكهرباء والغاز تفاديًا لأي تعقيدات.

من جهتها فتحت مصالح الأمن تحقيقا من أجل معرفة الاسباب الحقيقية وراء اندلاع الحريق.