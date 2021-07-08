بالصور.. حريق مهول بمقر ولاية عنابة

إندلع فجر اليوم الخميس، حريق مهول ببعض مكاتب مقر ولاية عنابة، وتسبب في خسائر مادية معتبرة

وأوضح المكلف بالإعلام بالمديرية الولائية للحماية المدنية لـ”النهار” أن الحريق اندلع في حدود الخامسة وسبع دقائق فجرا. ببعض مكاتب مقر الولاية، في الطابق الأول. وقد تمكن أعوان الحماية من اخماد الحريق كليا ومنعه من الإنتشار الى باقي المكاتب.

وأوضحت مصادر “النهار” ان الحريق سجل بيعض المكاتب التابعة لديوان الوالي، والواقعة من جهة المدخل الرئيسي الثاني، المقابل لفندق سيبوس الدولي.