بالصور.. حريق مهول في مصنع لصناعة الحلوى وانفجار سخان الماء يخلّف ضحيتين بوهران

تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية وهران، من أجل إخماد حريق في ورشة لصناعة الحلوى على مستوى حي النصر.

وحسب ذات المصالح فإن الحريق شب على الساعة 09 ساعة و09 دقيقة، تمت السيطرة عليه ومنع إنتشاره إلى باقي الورشة.

وأضافت، أنه تم تسجيل مصابين من جنس أنثى الأولى تبلغ من العمر 23 سنة تعاني من حروق من الدرجة الثانية في أنحاء جسمها.

أما الضحية الثانية فتبلغ من العمر 26 سنة تعاني من ضيق في التنفس تم تقديم لهما الإسعافات اللازمة.

وقد تم تحويل الضحيتين على جناح السرعة نحو عيادة متعددة الخدمات بقديل.

من جهتها سخرت الحماية المدنية 08 شاحنات إطفاء و05 سيارات إسعاف بالإضافة إلى 65 عون تدخل بمختلف الرتب.