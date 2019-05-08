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بالصور…حريق مهول يلتهم شقة بأكملها في حي بلبيض بالجلفة

أخبار الجزائر
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بالصور…حريق مهول يلتهم شقة بأكملها في حي بلبيض بالجلفة
بقلم مداح زكرياء

شب، اليوم الأربعاء، في حدود الساعة 13:10ظهرا، حريق داخل شقة بوسط مدينة الجلفة، حيث تم إخماده من طرف فرق التدخل بالوحدة الرئيسية للحماية المدنية ،

حيث كشف مصدر “النهار”،أن الحريق الذي إلتهم منزل في الطابق الرابع، من عمارة تتكون من خمسة طوابق تقع بحي بلبيض،

كاد يودي بحياة عائلة بأكملها، وذكر المصدر ذاته، أنّ مصالح الحماية المدنية لولاية الجلفة،قد جنّدت الإسعافات اللازمة التابعة للوحدة الرئيسية

مدعمة بالوحدة الثانوية، لمواجهة آثار الحريق المهول، وتمكّنوا من إخماد الحريق مع إنقاذ أفراد العائلة، و كذا إخماد الحريق كلّيا

ومنعه من الإنتشار إلى باقي أجزاء الشقة المجاورة والشقق العلوية من العمارة،ولحسن الحظ الحادث لم يخلف أي خسائر في الأرواح،

سوى خسائر مادية في أثاث المنزل، في حين تمت محاصرة النيران، ومنع خطر الإمتداد لباقى العمارات،

هذا ولم يتم تحديد السبب الرئيسي الذي أدى إلى نشوب الحريق، يضيف المصدر ذاته .

حريق مهول

حريق مهول


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