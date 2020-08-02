بالصور.. حريق يأتي على أكثر من 1600 نخلة بولاد عيسى في تمنراست

تسبب حريق شب في بستان نخيل في إحتراق حوالي 1643 نخلة مثمرة بمنطقة ولاد عيسى ولاية تمنراست.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية عين صالح مدعومة بفرقة من الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية.

الحريق شب في حدود الساعة 13 سا و 53 د اليوم بستان النخيل بمنطقة ولاد عيسى .

وأسفر الحريق في حصيلته النهائية عن إحتراق حوالي 1643 نخلة مثمرة بستان نخيل فيما تم السيطرة على الحريق وحماية عدد كبير من النخيل والبساتين الأخرى بسبب التدخل السريع والفعال للفرق المتدخلة.

العملية تم تسخير لها 6 أعوان بمختلف الرتب من وحدة عين صالح و45 عون بمختلف الرتب تابعين لفرقة الرتل المتنقل و تم تسخيرفي هذه العملية 10 شاحنات وأليات إطفاء بمختلف الأحجام وشاحنتين تابعتين لمصالح البلدية.