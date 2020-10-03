بالصور.. حريق يتلف 60 نخلة مثمرة بحاسي الڨارة في المنيعة

أخمدت مصالح الحماية المدنية بولاية المنيعة حريقا شب بستان بحي حاسي الڨارة الشرقية بلدية حاسي الڨارة.

الحريق خلف حرق وإتلاف 60 نخلة مثمرة و 10000م2 حشائش يابسة.

تمكنت مصالحنا ممثلة في عناصر الوحدة الثانوية المنيعة أمسية اليوم من إخماد حريق بستان بحي حاسي الڨارة الشرقية بلدية حاسي الڨارة دائرة المنيعة.

وخلف هذا الحريق حرق وإتلاف 60 نخلة مثمرة و 10000م2 حشائش يابسة، كما تم إنقاذ باقي البستان والبساتين المجاورة.

هذا وسخرت مصالح الحمايةالمدنية بالولاية لهذا التدخل 2 شاحنة إطفاء وتعداد بشري متكون من 1 ضابط و3رقباء و 2عون.