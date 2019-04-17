خلف حريق مهول شب صباح اليوم الأربعاء، داخل مسكن عائلي جاهز في الشطية بالشلف، إصابة عجوز في عقدها السابع بحروق سطحية.

وحسب بيان الحماية، فإن الحريق شب على الساعة الـ9 صباحا، وأسفر على إصابة عجوز لها إعاقة حركية بحروق سطحية.

وأشار نفس المصدر، أنه تم إجلاء العجوز البالغة من العمر 70 عاما، وتحويلها إلى مستشفى الشطية.

كما أن الحريق أدى لاحتراق كلي المسكن، بما فيه من اثاث وانقاذ باقي المسكن من نوعية بناء جاهز، وكذا المساكن المجاورة من نفس النوعية بناءات جاهزة. استنادا لذات المصدر.

وقد تم تسخير 4 شاحنات اطفاء، وسيارة إسعاف، و17 عون كوسائل بشرية، من أجل الحريق.