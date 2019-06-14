بالصور.. حريق يلتهم قرابة هكتارين من الأحراش وأشجار الصنوبر بالجلفة

سجلت بلدية الإدريسية بالجلفة، نشوب حريق صبيحة اليوم الجمعة، حسبما أفاد به بيان مصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر، أن الحريق شب بإحدى الغابات الواقعة في منطقة “القطية” بين بلديتي الإدريسية والشارف.

وتمكنت وحدتي الحماية المدنية للبلديتين مدعمة بوسائل الوحدة الرئيسية ومحافضة الغابات من السيطرة على الحريق، بعد حوالي 10 ساعات من العمل المتواصل.

وبفصل التدخل السريع والناجع للإسعافات، حيث مكن من إخماد النيران التي إلتهمت قرابة الهكتارين 2

وعدة أشجار من فئة الصنوبر الحلبي، استنادا لذات البيان.