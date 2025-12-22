 بالصور.. حزب صوت الشعب يستقبل سفير فنزويلا بالجزائر

استقبل رئيس حزب صوت الشعب، لمين عصماني، سعادة سفير الجمهورية الفنزويلية البوليفارية بالجزائر، عماد صعب صعب، وذلك بحضور عدد من أعضاء المكتب السياسي الوطني للحزب.

وشكّل اللقاء مناسبة لبحث أبرز مستجدات القضايا الدولية والإقليمية، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجزائر وفنزويلا، خاصة في جانبيها السياسي والاقتصادي، بما ينسجم مع مواقف الدولة الجزائرية الداعمة للقضايا العادلة ونصرة الشعوب المستضعفة.

وأكد الطرفان على أهمية تجسيد إرادة قائدي البلدين من خلال فتح خط جوي مباشر بين الجزائر وكراكاس، بما يسهم في تعزيز التقارب بين الشعبين، إضافة إلى تكثيف المبادلات الاقتصادية والفلاحية، وتشجيع تصدير المنتجات الجزائرية نحو السوق الفنزويلية وفق مقاربة رابح-رابح. كما شددا على ضرورة تفعيل الدبلوماسية الحزبية عبر توطيد العلاقات بين حزب صوت الشعب والحزب الحاكم في فنزويلا.

كما أبرز اللقاء أهمية تبادل الخبرات والتجارب السياسية بين البلدين، وتعزيز التنسيق الحزبي في المحافل الدولية، بما يخدم قضايا السلم والعدالة الدولية واحترام سيادة الدول، مع التأكيد على الدور المحوري للأحزاب السياسية في دعم التقارب بين الشعوب وترسيخ علاقات التعاون جنوب–جنوب.

من جهته، عبّر السفير الفنزويلي عن تقديره الكبير لمواقف الدولة الجزائرية الثابتة تجاه مختلف القضايا العادلة في العالم، كما قام بلفتة إنسانية بتقديم تعازيه الخالصة لحزب صوت الشعب في وفاة المرحوم نجيب حطوم، مستشار رئيس الحزب ونائب رئيس بلدية الحراش، رحمه الله.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق وعقد لقاءات أخرى مستقبلًا، بما يعزز التعاون الحزبي ويدعم العلاقات الثنائية بين الجزائر وفنزويلا.