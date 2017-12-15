بالصور.. حسناوات بالشرطة الروسية تحضيرا للمونديال

نشر الموقع الرسمي للشرطة الروسية، على صفحته الرسمية “إنستغرام”، صورا لشرطيات انخرطن حديثا إلى سلك الأمن تحسبا إلى المونديال.

وتحضر روسيا لنهائيات كأس العالم التي ستحتضنها في جوان من السنة الداخلة، بحيث تعمل على تأمين الضيوف والحدث من أي عمل إرهابي.

وحسب صفحة الشرطة الروسية على “إنستغرام” فإن شرطيات انخرطن حديثا تزامنا مع التحضيرات للحدث الكروي العالمي.

ويبدو أن روسيا تعمل على جذب عدد كبير من الجماهير، بحسناوات الشرطة الروسية.

وكان تنظيم “داعش” قد هدد العديد من النجوم في مونديال روسيا، على غرار ميسي ورونالدو وكذلك المدرب الفرنسي ديشان.