بالصور: حشيشي في زيارة تفقدية للمديرية الجهوية للإنتاج بحاسي مسعود

قام الرئيس المدير العام لسوناطراك، رشيد حشيشي،اليوم بزيارة تفقدية للمديرية الجهوية للإنتاج بحاسي مسعود.

وحسب بيان مجمع سوناطراك تفقد رشيد حشيشي المشاريع التطويرية على مستوى المديرية الجهوية للإنتاج بحاسي مسعود.

حشيشي خلال الزيارة كان مرفوقا وفد من الإطارات المسيرة للمجمع، حيث تم تنظيم لقاء ضم مهندسي وإطارات المديرية الجهوية على مستوى قاعدة الحياة “إرارة”.

ليتنقل الرئيس المدير العام إلى مركز إنتاج ومعالجة النفط التابع لمجموعة “بئر السبع” الواقع بإقليم ولاية تقرت. والمسير سوناطراك بالشراكة مع الشركة التايلاندية PTTEP وكذا الشركة الفيتنامية PVEP. حيث ينتج هذا المجمع يوميا 20 ألف برميل من البترول الخام وكذا مليون متر مكعب من الغاز المصاحب.

أكد حشيشي على ضرورة التحكم في الطاقة الإنتاجية للمركب التابع لمجموعة “بئر السبع”.

وفي ذات الزيارة التفقدية أسدى حشيشي تعليمات للشروع في إنجاز الشطر الثاني من برنامج تطوير هذا المركب والعمل على ضمان استغلال متكامل لمنشات حقول تقرت قصد تقليص تكاليف الإنتاج.

كما عاين حشيشي منشأة إنتاج الفصل الأولي “راما2″، الواقعة بإقليم ولاية تقرت والتي تدعمت مؤخرا بسلسلة إنتاج ثانية.