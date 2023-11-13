بالصور: حشيشي يتباحث مع مدراء شركات عالمية للطاقة

اجرى الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك رشيد حشيشي، مجموعة من اللقاءات رفيعة المستوى مع رؤساء ومدراء تنفيذيين لعدة شركات كبرى للطاقة.

وحسب بيان المجمع جاءت هذه اللقاء على هامش أنشطة الطبعة الحادية الـ 11 لمعرض ومؤتمر شمال إفريقيا للطاقة والهيدروجين “نابك”، الذي تجري وقائعه اليوم بمركز المؤتمرات “محمد بن أحمد” بوهران.

وكان لرشيد حشيشي لقاء مع الرئيس المدير العام لشركة سيبسا الإسبانية مارتن واتسلار، والمدير العام لشركة أوكسيدينتال بيتروليوم فرع الجزائر واران موردوك. بالإضافة إلى المدير العام لغازبروم أنترناشيونال سارغاي تومانوف. وكذا نائب الرئيس المدير العام لشركة إكسون موبيل انترناشيونال السيد جوناثان ويلسون.

كما عقد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك اجتماعا مع أكرم أبوغالية المدير التنفيذي المكلف بالعمليات لدى شركة الخدمات أويل سرف.

وبحث حشيشي مع نظرائه من ممثلي الشركاء الأجانب خلال اللقاءات والاجتماعات المذكورة سبل تنمية الشراكة وتطوير الأعمال في إطار التعاون المتبادل القائم على التكامل وتحقيق المصالح المشتركة.