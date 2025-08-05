بالصور..حصة استرجاع للمنتخب الوطني المحلّي قبل مواجهة جنوب إفريقيا

استأنف المنتخب الوطني المحلي، اليوم الأربعاء، تدريباته بحصة استرجاع خفيفة، عقب الفوز الذي حققه أمس أمام منتخب أوغندا بثلاثية نظيفة ضمن منافسات البطولة الإفريقية للاعبين المحليين (شان).

وعرفت الحصة، حسب الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، حضور جميع اللاعبين، بما فيهم العناصر التي شاركت في اللقاء. وركّز فيها الطاقم الفني بقيادة المدرب مجيد بوقرة على تمارين الاسترجاع العضلي والاسترخاء، لتفادي الإرهاق وضمان الجاهزية البدنية للمباريات القادمة.

وتسود أجواء من التركيز والانضباط داخل المجموعة، وسط إصرار اللاعبين على مواصلة التألق وتقديم أداء مشرف في قادم المباريات.

وتنتظر الناخب الوطني مجيد بوقرة ولاعبيه مباراة قوية أمام جنوب إفريقيا، الجمعة القادم، بملعب مانديلا الوطني بكامبالا (أوغندا)، بداية من الـ 17:00 بتوقيت الجزائر.