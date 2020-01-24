بالصور.. حصيلة مخيفة لزلزال تركيا

وصلت حصيلة ضحايا الزلزال القوي، الذي ضرب، مساء اليوم الجمعة، شرق تركيا، إلى 14 قتيلا ونحو 270 جريحًا.

وأفادت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، في بيان، بوفاة 14 شخصًا وفق معلومات أولية جراء الزلزال.

وأشارت الهيئة إلى أن 35 هزة ارتدادية على الأقل وقعت في مختلف أنحاء تركيا في أعقاب الزلزال، الذي كان مركزه ولاية ألازيغ.

بينما وصلت هزات أرضية شديدة جراء هذا الزلزال إلى كل من سوريا، العراق وفلسطين.