بالصور.. حصيلة مخيفة لزلزال تركيا

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بالصور.. حصيلة مخيفة لزلزال تركيا
بقلم خالد دحماني

وصلت حصيلة ضحايا الزلزال القوي، الذي ضرب، مساء اليوم الجمعة، شرق تركيا، إلى 14 قتيلا ونحو 270 جريحًا.

وأفادت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، في بيان، بوفاة 14 شخصًا وفق معلومات أولية جراء الزلزال.

وأشارت الهيئة إلى أن 35 هزة ارتدادية على الأقل وقعت في مختلف أنحاء تركيا في أعقاب الزلزال، الذي كان مركزه ولاية ألازيغ.

بينما وصلت هزات أرضية شديدة جراء هذا الزلزال إلى كل من سوريا، العراق وفلسطين.

وزراء الداخلية سليمان صويلو، والبيئة والتخطيط العمراني مراد قوروم، والصحة فخر الدين قوجة يتوجهون إلى بتوجيه #ألازيغ لمتابعة تداعيات #الزلزال عن كثب استجابة لتوجيه من الرئيس #أردوغان.

Publiée par ‎وكالة الأناضول للأنباء | Anadolu Agency‎ sur Vendredi 24 janvier 2020


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