بالصور.. حضور جماهيري غفير في افتتاح الشان

عرفت الساعات الأولى من يوم الافتتاح لـ “شان” الجزائر حضور عدد كبير من الجمهور الجزائري إلى ملعب نيلسون مانديلا.

وقبل انطلاق الحفل الافتتاحي بساعة تقريبا امتلئ ملعب نيلسون مانديلا، عن اخره. وهو الأمر الذي يؤكد أن الافتتاح سيكون كبيرا ومدهشا.

كما حضرت العائلات الجزائرية بقوة إلى الملعب المتواجد في العاصمة، أين أخذوا صوار فوتوغرافية تذكارية قبل انطلاق الحفل.

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