بالصور.. حضور جماهيري كبير في انطلاق ركب سيدي الشيخ في البيض

انطلقت في ساعة متأخرة من ليلة أمس ببلدية الأبيض سيدي الشيخ بالبيض تظاهرة وعدة سيدي الشيخ وسط حضور جماهيري كبير.

أوما يطلق عليها بركب سيدي الشيخ، نسبة إلى الولي الصالح سيدي الشيخ مؤسسة الطريقة الشيخية.

وأشرف والي الولاية، محمد جمال خنفار، بحضور السلطات المحلية وشيوخ الزاوية الشيخية، على إفتتاح هذه التظاهرة.

المصنفة ضمن التراث العالمي اللامادي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونيسكو ” منذ سنة 2013.

والتي تزامنت هذه السنة و الإحتفالات المزدوجة بعيدي الاستقلال والشباب.

الحدث الذي حمل هذه السنة شعار” الزوايا إشعاع ديني وثقافي ومعقل للمواطنة والوطنية”.

عرف توافد عدد كبير من المواطنين من الجنسين ممن دأبوا على حضور هذا الركب سنويا وزيارة ضريح الولي الصالح.

مؤسسة الطريقة الصوفية المعروفة بالمنطقة بالطريقة الشيخية وأحد رموز الجهاد ضد الاحتلال الإسباني.

وتميز حفل الافتتاح بتنظيم استعراضات للفروسية وألعاب الفنتازيا “العلفة” بالساحة المحاذية للزاوية الشيخية والمسماة بساحة “الفرعة”.

والتي تجمع بمحيطها المئات من المواطنين لمشاهدة هذه الاستعراضات.

والتي تعد أحد مظاهر الاحتفال بهذا الركب السنوي وسط طلقات للبارود المصاحبة لأقوال مأثورة من تاريخ المنطقة من أداء الفرسان.