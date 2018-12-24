بالصور.. حطاب: “علينا تسليم ملعب الدويرة في أقرب فرصة”

شدّد وزير الشباب والرياضة، محمد حطاب، خلال الزيارة التفقدية التي قادته اليوم الإثنين إلى الدويرة، على ضرورة تسليم مشروع الملعب الجديد في أقرب فرصة.

وصرح محمد حطاب، “للنهار”، خلال هذه الزيارة التفقدية: “لو نواصل بنفس الوتيرة التي انطلق بها هذا المشروع لن نتقدم. مشاريع جارية منذ 14 سنة أمر غير معقول”.

وأضاف: “اليوم ليس لدينا أي حجة، يجب علينا تسليم هذا المشروع في أقرب الآجال، لأن التأخر سيكلفنا ميزانية مالية جديدة”.

وتابع: “اليوم المشروع لا يواجه أي مشكل، من مختلف الجوانب، حتى من الجانب المالي، لذا علينا تحديد موعد التسليم النهائي للملعب”.