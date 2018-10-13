بالصور..حطاب وزوخ يشرفان على إطلاق مشروع بناء مركز تكوين إتحاد العاصمة

أشرف والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ رفقة وزير الشباب والرياضة محمد حطاب وبحضور رئيس مجلس إدارة إتحاد العاصمة علي حداد ظهيرة اليوم السبت على إطلاق مشروع بناء مركز تكوين خاص بفريق سوسطارة.

وباشرت إدارة الفريق العاصمي مشروع بناء مركز تكوين خاص بالفئات الشبانية على مساحة ثلاث هكتارات ببلدية عين البنيان 20 كلم غرب العاصمة.

وحسب التصميم الذي تم الكشف عنه ظهيرة اليوم فإن مشروع مركز التكوين الخاص بفريق إتحاد العاصمة، سيضم أرضيتين للتدريب إحداهما من العشب الطبيعي والأخرى الصناعي وغرف لتبديل الملابس لكل منهما وقاعة للتحضير البدني ومبنى إداري وفضاء للعلاج.