بالصور.. حطّاب:”الشعب الجزائري هو من قرر إقالة ماجر”

أكد وزير الشباب والرياضة محمد حطّاب أمسية اليوم السبت أن قرار إقالة الناخب الوطني رابح ماجر إتخذته الفاف بمُباركة الشعب الجزائري.

وقال حطّاب خلال زيارته للوفد الإعلامي الجزائري في “كاب دي صالو” بمدينة تاراغونا الإسبانية أين تُجرى ألعاب البحر الأبيض المتوسط.

“إقالة رابح ماجر من تدريب المنتخب الوطني هو قرار الشعب وكان مُنتظرا بعد التعثرات الكثيرة للخضر.. لكن ذلك لايُخفي أن ماجر كان لاعبا كبيرا”.

وأضاف المُشرف الأول على الرياضة الجزائرية:”الأمور لم تسر على مايرام مع الناخب الوطني رابح ماجر منذ قدومه”.