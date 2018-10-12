بالصور.. حظيرة المداد بتيسمسيلت تجمع هواة التخييم من 17 ولاية

انطلقت اليوم بالحظيرة الوطنية للأرز لبلدية ثنية الحد في تيسمسيلت الطبعة الخامسة من الدورة الوطنية للدراجات الهوائية الجبلية والمشي والتخييم.

الدورة منظمة بمبادرة من الجمعية السياحية للحفاظ على المعالم الأثرية لبلدية ثنية الحد بالتنسيق مع مصالح البلدية.

تعرف مشاركة أزيد من 400 شاب ينتمون لنوادي هاوية للمشي و رياضة الدراجات الهوائية الجبلية من 17 ولاية.

وانتظم خلال اليوم الأول من هذه التظاهرة استعراض للنوادي المشاركة جاب وسط مدينة ثنية الحد.

وإقامة سباق غير تنافسي للنوادي رياضة للدرجات الهوائية الجبلية عرف حضور جمهور غفير.

ويتضمن برنامج الدورة التي تدوم يومين تنظيم رحلة تجوال مشيا على الأقدام على مسافة حوالي 10 كلم بداخل الحظيرة الوطنية للأرز.

ما يتيح اكتشاف المناظر الطبيعية الجذابة التي تزخر بها هذه الغابة إضافة إلى زيارة استكشافية بالمنطقة.

وسيتم التخييم على مستوى “ساحة المفترق” بمرتفعات غابة “المداد” أين ستقام أنشطة ترفيهية ستقدمها فرق ناشطة ببلدية ثنية الحد.

وتهدف هذه التظاهرة لترقية وتطوير السياحة وكذا الرياضة الجبلية على مستوى الحظيرة الوطنية للأرز بثنية الحد.

فضلا على التعريف بما تزخر به غابة “المداد” من مؤهلات سياحية عديدة.