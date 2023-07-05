بالصور.. حفل افتتاح مبهر للألعاب العربية بالجزائر العاصمة

احتضن ملعب 5 جويلية الأولمبي في الجزائر العاصمة، اليوم الأربعاء، حفل افتتاح منافسة الألعاب العربية التي احتضنتها الجزائر.

وعرف حفل الافتتاح حضور عدد من المسؤوليين السياسيين أبرزهم الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان إلى جانب وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد. وعدد من الوجوه الرياضية والفنية البارزة.

كما حضر عدد كبير من الجمهور الجزائري الذي استغل الفرصة لمتابعة اللوحات الفنية الكبيرة.

وشهدت العروض الفنية للافتتاح رفع عدد من اللوحات الفنية في شكل سيناريو يحاكي تاريخ الجزائريين وثقافة البلاد.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti