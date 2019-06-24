بالصور.. حفل تخرج الدفعات من المدرسة التطبيقية للهندسة ببجاية

إحتفلت المدرسة التطبيقية للهندسة ببجاية، اليوم الإثنين، بتخرج دفعات، وذلك بمركز التدريب للهندسة لذات الولاية.

وأبرز بيان لوزارة الدفاع الوطني، أنّ العميد قائد المدرسة التطبيقية للهندسة، أشرف على مراسم تخرج الدفعات بمركز التدريب للهندسة ببجاية.

وبعد تفتيش الدفعات المتخرجة، يُشير ذات المصدر، قدم قائد المركز كلمة عرف من خلالها بمختلف أنماط التكوين والتدريب والمعارف التي اكتسبها الطلبة.

منوّها بالأهمية البالغة التي توليها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لمنظومة التكوين وذلك بتسخير جميع الوسائل البشرية والمادية الضرورية لتحقيق تكوين نوعي.

وقد شملت الدفعات المتخرجة، الدورة الثانية للطلبة الرتباء المتعاقدين المنحدرين من الصف، الدورة الثانية للطلبة الرتباء والطلبة الجنود المتعاقدين.

إلى جانب دفعة الطلبة الرتباء والجنود الاحتياط، وفقا لنفس المصدر.

وفي ختام حفل التخرج وبعد تسليم الشهادات وتقليد الرتب للطلبة، تم تكريم عائلة الشهيد “طيب موري” الذي أطلق اسمه على دفعات هذه السنة.