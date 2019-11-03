بالصور.. حفل موسيقى جزائري روسي بمناسبة الذكرى الـ65 لإندلاع ثورة التحرير

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بالصور.. حفل موسيقى جزائري روسي بمناسبة الذكرى الـ65 لإندلاع ثورة التحرير
بقلم مصطفى.ق

أحيت  الفرقة الموسيقية الهارمونية للحرس الجمهوري الجزائري والفرقة الموسيقية للجيش الروسي، حفلا بمناسبة الإحتفال بذكرى لإندلاع ثورة التحريرية.

الحفل اقيم سهرة أمس مستوى مركز الإتفاقيات “محمد بن احمد” “Le Méridien” بوهران وكذا إبراز التراث الموسيقي العسكري، تم على ، بحضور وزير الصحة و السلطات العسكرية و المدنية لولاية وهران و كذا الحضور المدعوين لهذا الحفل.

بداية الحفل كان بالإستماع إلى النشيد الوطني الذي أدته الفرقة الموسيقية الهارمونية للحرس الجمهوري، و على مدار ساعتين من الزمن تم تقديم العديد من القطع الموسيقية التراثية بين الغناء التقليدي و الوطني بكل من روسيا و الجزائر.

و قد أشاد الحضور بالأداء الراقي و الممتع للفرقتين الموسيقيتين.


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