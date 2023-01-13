بالصور.. حفيد نيلسون مانديلا يزور المتحف القومي وحظيرة الآثار الرومانية بتيبازة

قام اليوم زويليفليل مانديلا حفيد زعيم جنوب إفريقيا الرّاحل نيلسون مانديلا بزيارة إلى ولاية تيبازة. قادته إلى كل من المتحف القومي، حظيرة الآثار الرومانية الغربية، ومركب القرية السياحية.

وحضر ضيف الجزائر بدعوة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس مراسم تدشين ملعب براقي بالعاصمة. الذي أطلق عليه إسم “نيلسون مانديلا”، كما سيحضر اليوم افتتاح فعاليات كأس أمم أفريقيا للمحليين شان 2022.