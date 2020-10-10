بالصور.. حكار يعاين مشاريع مجمع سوناطراك بولاية إيليزي

قام توفيق حكار الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك بزيارة رسمية لمعاينة مشاريع المجمع بولاية إيليزي.

ورافق المدير العام اوفد الذي قاده وزير الطاقة وكذا والي ولاية اليزي للإطلاع على تقدم المشاريع التي تطورها مؤسسة سوناطراك في هذه الولاية.

وزار الوفد منطقة “اوهانت” لمعاينة تقدم الاشغال في مشروعي تينهرت و ازاران الغازيين التي بلغت نسبة الانجاز بهما 60 بالمائة و 40 بالمائة على التوالي.

كما اطلع الوفد بهذه المناسبة على استغلال الطاقة الشمسية في التحكم في عملية متابعة و تشغيل الابار و التي يجري تعميمها في المشاريع الجديدة للشركة.

و زار الوفد كذلك مشروع خط الانابيب الذي يجري إنجازه لربط المنشأة الغازية بتقنتورين بمحطة “اسيقيفاف” على مسافة 110 كم وهذا لضمان تموين مدنتي ايليزي وجانت بالغاز الطبيعي، هذا الخط هو امتداد للخط الرابط بين اسيقيفاف وجانت عبر ايليزي والذي يبلغ حوالي 460 كم.