بالصور.. حماد يتفقد الهياكل المعنية باحتضان الألعاب العربية

قاد وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد، اليوم الخميس، زيارة ميدانية، لتفقد الهياكل الرياضية المعنية باحتضان الألعاب العربية المقررة بالجزائر.

وحسب الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، كان الوزير حماد، مرفوقا في هذه الخرجة بوالي ولاية الجزائر محمد عبد النور رابحي.

وكانت المحطة الأولى لحماد، فندق مزافران، والرمال الذهبية، أين تلقى شروحات بخصوص ظروف إقامة ضيوف الجزائر.

كما طالب وزير الشباب والرياضة، خلال هذه الزيارة، على ضرورة توفير خدمة فندقية ذات جودة عالية.

ودعا الوزير حماد عبد الرحمان، لاغتنام هذا الحدث الرياضي العربي، للترويج للصناعة التقليدية الجزائرية عن طريق تنظيم معارض متخصصة.

يذكر أن الألعاب العربية 2023، مقررة بالجزائر، ستجرى في الفترة ما بين 5 إلى 15 جويلية المقبل، بمشاركة 22 دولة.