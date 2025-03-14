بالصور.. حماد يحظى بتكريم من طرف اتحاد اللجان الأولمبية الإفريقية

حظي رئيس اللجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية، عبد الرحمان حماد، اليوم الجمعة، بتكريم من طرف اتحاد اللجان الأولمبية الإفريقية.

وشارك عبد الرحمان حماد، اليوم الجمعة، في أشغال الجمعية العامة العادية لاتحاد اللجان الأولمبية الإفريقية، الذي انعقد بالمركز الدولي للمؤتمرات، بالجزائر العاصمة.

وعقب انتهاء أشغال الجمعية العامة العادية، حرص رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الإفريقية، مصطفى بيراف، على تكريم رئيس اللجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية، عبد الرحمان حماد.

يذكر أن عبد الرحمان حماد، فاز مؤخرا بانتخبات اللجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية، ليحظى بعهدة جديدة، كرئيس لها.