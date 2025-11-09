بالصور.. حماد يزور الوفد الجزائري المشارك في ألعاب التضامن الإسلامي

زار رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، عبد الرحمان حماد، الوفد الجزائري المشارك في ألعاب التضامن الإسلامي، الجارية بالسعودية.

وكان رئيس اللجنة الأولمبية، عبد الرحمان حماد، مرفوقا في هذه الزيارة، بالأمين العام للجنة، خير الدين برباري، حسب الصفحة الرسمية للجنة الاولمبية الجزائرية.

واستغل حماد، هذه الفرصة، للقيام بجولة تفقدية، لمبنى البعثة الجزائرية، أين اطلع على كل المرافق التي وفرتها اللجنة المنظمة للرياضيين الجزائريين.

كما حرص رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، عبد الرحمان حماد، على عقد لقاء مع الرياضيين الجزائريين المشاركين في هذه الألعاب.