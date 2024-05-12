بالصور.. حماد يزور ضحايا فاجعة منتزه “الصابلات”

قام وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، اليوم الأحد، بزيارة تفقدية، للوقوف على الوضعية الصحية للأطفال ضحايا فاجعة منتزه “الصابلات” بالعاصمة.

وحسب بيان نشرته وزارة الشباب والرياضية، فإن حماد، مرفوقا بوفد وزاري. تنقل إلى المستشفى الجامعي “مصطفى باشا” للاطلاع عن كثب والاطمأنان على وضعية الأطفال ضحايا فاجعة منتزه “الصابلات”.

واهتز الشارع الجزائري، مساء أمس، على وقع فاجعة أليمة، على مستوى شاطئ “الصابلات” بالعاصمة، كان ضحيتها أطفال قدموا في نزهة من ولايتي المدية والبويرة، حصيلتها 5 وفيات غرقا و3 آخرين في العناية المركزة.