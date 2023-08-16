بالصور.. حماد يستقبل بطلات الملاكمة الجزائرية

استقبل وزير الشباب والرياضة، حماد عبد الرحمان، اليوم الأربعاء، بطلات الملاكمة الجزائرية، والجهاز الفني للمنتخب الوطني النسوي.

وأشاد الوزير حماد، بالنتائج التي حققنها بطلات الجزائر في البطولة الإفريقية التي أجريت مؤخرا في الكاميرون، حسب الصفحة الرسمية للوزارة.

كما استمع وزير الشباب والرياضة، لانشغالات الطاقم الفني، والملاكمات، فيما تعلق بالتحيرات لمختلف المنافسات الدولية والقارية.

وشدد الوزير حماد عبد الرحمان، على تذليل كل العقبات، وتوفير الامكانيات اللازمة، لرفع الراية الوطنية عاليا.