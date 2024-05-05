بالصور.. حماد يستقبل رئيس الإتحاد الدولي للرياضة المدرسية

استقبل وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد، عبد الرحمان حماد رئيس الإتحاد الدولي للرياضة المدرسية لوران بيرينكا.

وكانت الفرصة مواتية لوزير الشباب والرياضة إبراز ما أحرزته الجزائر في مجال الممارسة الرياضية، و الرياضة المدرسية التي أولاها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من خلال دعمه و حرصه على إنجاز العديد من المنشات والهياكل وكذا من جانب التأطير الذي دعم بأكثر من 13000 ألف أستاذ تربية بدنية ورياضية موزعين على المؤسسات التربوية.

وحل بيرينكا، اليوم الأحد، ضيفا بالجزائر الذي ابدى اعجابه الكبير بما حققته الجزائر في مجال ترقية الرياضية المدرسية. لتجسيدا ولمبدأ سمو الرياضة في العالم.