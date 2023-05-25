بالصور.. حماد يشارك في احتفالات الذكرى الـ60 لتأسيس الاتحاد الإفريقي

شارك وزير الشباب والرياضة، حماد عبد الرحمان، اليوم الخميس، في فعاليات الذكرى الـ60 لتأسيس الاتحاد الإفريقي، الجارية بأديس أبابا، باثيوبيا.

وكان الوزير حماد، قد تنقل أمس الأربعاء، إلى العاصمة الاثيوبية، أديس أبابا، للمشاركة في الدورة الرابعة للجنة التقنية المختصة، شباب، ثقافة، ورياضة.

كما حظي الوزير حماد، فور وصوله إلى اثيوبيا، باستقبال سفير الجزائر بأديس أبابا، وأعضاء السفارة.

كما أوضحت الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، بأن الجزائر تترأس هذه الدورة، الجارية تحت شعار “الاتحاد الإفريقي في ذكراة الستين: إطلاق العنان للابتكار والنهوض به من أجل تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية من خلال الشباب والثقافة والرياضة”.